Qui Saltocchio, tutti i rossoneri sono a disposizione

mercoledì, 13 settembre 2023, 14:30

Tutta la rosa rossonera è a disposizione del tecnico Gorgone: lo conferma la Lucchese in una nota in cui ringrazia per l’importante lavoro svolto dai fisioterapisti Riccardo De Sio, Andrea Guarisa, Massimo Arbuti coordianti da Nicola Pisani e per la collaborazione con il Centro Medico Martini dove Tumbarello e Tiritiello hanno completato il percorso di recupero.