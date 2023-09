Quinta di andata, i risultati della domenica: la Torres continua a vincere

Altre notizie brevi

domenica, 24 settembre 2023, 19:50

Una vittoria e una sconfitta per le due formazioni della Lucchese che partecipano ai campionati professionistici nazionali. Gli Under 17 Nazionali rossoneri hanno battuto per 2-1 i pari età dell'Olbia in casa, mentre gli Under 15 hanno subìto una secca sconfitta casalinga, sempre contro l'Olbia, perdendo 4-2

sabato, 23 settembre 2023, 23:19

Si sono concluse le gare serali valide per la quinta di andata del girone B. Ecco i risultati:

sabato, 23 settembre 2023, 20:18

Si sono concluse le prime tre gare valide per la quinta di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 22 settembre 2023, 13:04

Stasera esordio in campionato, alle ore 21,45 nella palestra Iti di Lucca, per la formazione di Fustal della Lucchese, l'ultima arrivata arrivata nella famiglia rossonera.