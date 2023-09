Quinta di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 20 settembre 2023, 20:25

Nel posticipo valido per la quarta di ritorno del girone B, la Torres ha battuto per 2-0 la Carrarese, i due gol sono stati siglati nella ripresa. I sardi sono ora in testa alla classifica da soli e a punteggio pieno.

mercoledì, 20 settembre 2023, 18:36

L'Entella ha scelto il suo nuovo allenatore dopo l'esonero di mister Volpe: sarà Fabio Gallo che ha firmato oggi il contratto che lo lega ai liguri.

martedì, 19 settembre 2023, 22:35

In attesa del posticipo di domani tra Torres e Carrarese, ecco i risultati del turno infrasettimanale, il quarto di campionato, del girone B che si è disputato oggi:

martedì, 19 settembre 2023, 20:53

In sala stampa anche l'attaccante rossonero Magnaghi, alla prima da titolare: "A livello generale una buonissima partita, per la mole di gioco creata meritavamo i tre punti. La mia gara? Non giocavo una partita da titolare da oltre un anno, c'era emozione, e c'è voglia di trovare l'intesa con i...