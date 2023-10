Russo: "Posso ancora migliorare. La vittoria di oggi? In Serie C non esistono gare facili"

sabato, 30 settembre 2023, 19:03

Federico Russo è stato senza dubbio tra i protagonisti di oggi della vittoria della Lucchese. Sua la rete che ha sbloccato e messo in discesa la gara dei rossoneri. Intervenuto nel post gara nel consueto appuntamento con i giornalisti in sala stampa, il classe 1997 ha sottolineato l'importanza di questa vittoria. "In Serie C non esistono gare facili. Siamo stati bravi ad approcciare al meglio e a sbloccare questa gara. In contropiede potevamo essere più cinici". Ala sinistra o trequartista non importa, l'obiettivo di Russo è quello di rispondere al meglio alle necessità tattiche di mister Gorgone. " Che sia ala sinistra o trequartista, per me il ruolo non importa. Fisicamente posso ancora migliorare"