Seconda giornata, posticipate due gare

Altre notizie brevi

sabato, 2 settembre 2023, 23:46

Si sono concluse le gare valide per la prima di campionato in programma in questo sabato. Ecco i risultati:

venerdì, 1 settembre 2023, 23:18

Il tecnico degli umbri Baldini è contento del pari, ma soprattutto di quanto fatto vedere dalla sua squadra anche se non manca di sottolineare anche la prestazione dei rossoneri, colori che lui conosce bene, anzi benissimo, visto il suo passato da giocatore e da allenatore: "Penso che vi siete divertiti...

venerdì, 1 settembre 2023, 23:11

Roberto Gucher, che era al suo esordio in rossonero, è il primo giocatore a arrivare in sala stampa: "L'inizio è sempre emozionante, anche per capire a che punto stiamo. Abbiamo affrontato un'ottima squadra. Ambiente bellissimo e siamo partiti con l'entusiasmo giusto. L'atteggiamento è quello giusto, e possiamo essere contenti".

venerdì, 1 settembre 2023, 22:46

Si sono concluse tutte le gare di stasera valide per il primo turno di campionato del girone B. Ecco i risultati: