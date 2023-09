Sesta di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 27 settembre 2023, 22:38

Si sono conclusi i due recuperi della seconda di andata del girone dei rossoneri. Ecco i risultati con la Spal che affonda in Romagna contro il Cesena:

martedì, 26 settembre 2023, 21:03

Lucchese-Pineto, in programma sabato prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Claudio Giuseppe Allegretta della sezione AIA di Molfetta. Allegretta sarà couadiuvato da Mattia Morotti di Bergamo e da Giovanni Boato di Padova. Quarto uomo, Pietro Marinoni di Lodi. Allegretta è alla prima direzione di gara con i rossoneri.

domenica, 24 settembre 2023, 23:21

Concluse le due gare in programma per la quinta di andata del girone B. Ecco i risultati:

domenica, 24 settembre 2023, 19:50

Una vittoria e una sconfitta per le due formazioni della Lucchese che partecipano ai campionati professionistici nazionali. Gli Under 17 Nazionali rossoneri hanno battuto per 2-1 i pari età dell'Olbia in casa, mentre gli Under 15 hanno subìto una secca sconfitta casalinga, sempre contro l'Olbia, perdendo 4-2