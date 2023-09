Sestri Levante-Lucchese, solo 100 biglietti in vendita

mercoledì, 6 settembre 2023, 21:12

In occasione della gara Sestri Levante - Lucchese che si giocherà sabato 9 settembre alle 18.30 allo stadio Dei Marmi di Carrara saranno a disposizione dei tifosi rossoneri 100 biglietti. La prevendita sul circuito ETES sarà attiva da oggi fino alle 19.00 di venerdì. Il giorno della gara saranno aperti i botteghini dalle 17.30 per la vendita di tutti gli altri settori ad esclusione del settore ospiti.

Questi i prezzi:

- TRIBUNA CENTRALE intero €. 18,00 e ridotto €. 15.00;

- TRIBUNA LATERALE intero €. 12,00 e ridotto €. 8,00;

- SETTORE OSPITI intero €. 12,00;

- UNDER 14 ANNI OVER 65 DISABILI.

Per i tifosi rossoneri che vorranno assistere alla gara nel settore di tribuna è consigliabile del biglietto settore dispari.