Settore giovanile, una vittoria e una sconfitta all'esordio per Under 17 e 15 Nazionali

domenica, 24 settembre 2023, 19:50

Una vittoria e una sconfitta per le due formazioni della Lucchese che partecipano ai campionati professionistici nazionali. Gli Under 17 Nazionali rossoneri hanno battuto per 2-1 i pari età dell'Olbia in casa, mentre gli Under 15 hanno subìto una secca sconfitta casalinga, sempre contro l'Olbia, perdendo 4-2