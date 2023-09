Spal-Lucchese, arbitra Giaccaglia di Jesi

giovedì, 21 settembre 2023, 03:23

Spal-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Filippo Giaccaglia della sezione AIA di Jesi. Giaccaglia sarà coadiuvato da Andrea Cravotta di Città di Castello e da Michele Piatti di Como. Quarto uomo, Roberto Carrisi di Padova. Giaccaglia vanta due precedenti con i rossoneri: nella stagione 2020/21 diresse Lucchese-Pro Patria vinta per 2-1 dei lombardi, mentre nella scorsa stagione ha diretto Lucchese-Carrarese conclusasi 3-2 per gli uomini di Maraia.