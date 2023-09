Stasera l'esordio in campionato del Lucchese Futsal

Altre notizie brevi

giovedì, 21 settembre 2023, 08:14

Quinta di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà spalmata in tre giorni diversi. Ecco il quadro delle gare:

giovedì, 21 settembre 2023, 03:23

Spal-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Filippo Giaccaglia della sezione AIA di Jesi. Giaccaglia sarà coadiuvato da Andrea Cravotta di Città di Castello e da Michele Piatti di Como. Quarto uomo, Roberto Carrisi di Padova.

mercoledì, 20 settembre 2023, 20:25

Nel posticipo valido per la quarta di ritorno del girone B, la Torres ha battuto per 2-0 la Carrarese, i due gol sono stati siglati nella ripresa. I sardi sono ora in testa alla classifica da soli e a punteggio pieno.

mercoledì, 20 settembre 2023, 18:36

L'Entella ha scelto il suo nuovo allenatore dopo l'esonero di mister Volpe: sarà Fabio Gallo che ha firmato oggi il contratto che lo lega ai liguri.