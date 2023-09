Tre Daspo a tre tifosi rossoneri

giovedì, 7 settembre 2023, 16:44

Tre Daspo sono stati emessi a carico di tre tifosi della Lucchese che seguono anche la Nazionale. I provvedimenti scaturiscono dagli atti pervenuti il 5 settembre scorso dal Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale polizia di Prevenzione sulla scorta della segnalazione della polizia olandese, in relazione a quanto accaduto lo scorso 15 giugno, in occasione dell’incontro di calcio Spagna–Italia di Uefa Nations League, disputatosi in Olanda. In un caso il provvedimento ha colpito un supporter per addirittura otto anni, mentre per gli altri due il divieto sarà attivo per cinque.