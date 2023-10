Bodgan Nicolae Sfida l'arbitro di Lucchese-Pescara

Altre notizie brevi

martedì, 17 ottobre 2023, 17:53

Lucca United comunica che il museo rossonero, per chiunque volesse visitarlo, sarà aperto mercoledì 18 ottobre dalle 19 alle 20 e sabato 21 dalle 12 alle 13.

domenica, 15 ottobre 2023, 20:22

Si sono concluse le gara valide per la ottava di andata disputatesi nella giornata odierna. Ecco i risultati:

domenica, 15 ottobre 2023, 17:38

Un pari, una vittoria e una sconfitta per le tre formazioni professionistiche rossonere. Gli Under 17 Nazionali non sono andati oltre l'1-1 casalingo contro il Novara, mentre gli Under 16 Nazionali, ancora in testa a punteggio pieno, hanno sbancato Busto Arsizio battendo la Pro Patria per 1-0; mentre per gli...

giovedì, 12 ottobre 2023, 19:47

Giorgio Santarelli, vice allenatore rossonero, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo dopo la gara di Ferrara e gli sono stati comminati 500 euro di multa per "avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente nei suoi confronti e reiterava...