Giudice sportivo, multa alla Lucchese e squalifica per Tiritiello

lunedì, 23 ottobre 2023, 19:10

Il giudice sportivo ha multato la Lucchese per 1200 euro per "per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest intonato prima dell’inizio della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, relativamente al quale, mancherebbe, comunque, il presupposto applicativo della percezione reale del fenomeno, richiesto dall'art. 28 C.G.S; per avere alcuni suoi sostenitori, posizionati nella zona limitrofa al tunnel che collega gli spogliatoi al campo, alla fine del primo tempo e al momento dell’ingresso in campo delle Squadre, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dell’Arbitro.Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)". Per Andrea Tiritiello una giornata di squalifica, a seguito dell'espulsione.