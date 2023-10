Guadagni nella Top11 di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 ottobre 2023, 22:39

La Torres, prossima avversaria dei rossoneri in campionato, non si ferma nemmeno in Coppa Italia e batte nel derby l'Olbia per 1-0 qualificandosi per il turno successivo.

martedì, 3 ottobre 2023, 17:33

Leonardo Colucci è il nuovo tecnico della Spal dopo l'esonero di mister Di Carlo: ha firmato un contratto con gli estensi sino a giugno prossimo. L'esordio sarà in Coppa Italia giovedì contro il Sestri Levante, proprio da questa gara uscirà la prossima avversaria dei rossoneri in coppa.

martedì, 3 ottobre 2023, 16:24

Torres-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Dario Di Francesco della sezione AIA di Ostia Lido. Di Francesco sarà coadiuvato da Antonio D'Angelo di Perugia e da Vittorio Consonni di Treviglio. Quarto uomo, Silvio Torreggiani di Civitavecchia.

martedì, 3 ottobre 2023, 16:18

Il giudice sportivo ha fermato per un turno il giocatore della Torres Kalifa Kujabi che dunque dovrà saltare il match con i rossoneri di domenica prossima.