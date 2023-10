Infermeria, De Maria in forse per Rimini

martedì, 24 ottobre 2023, 16:45

Oltre ai punti persi contro il Pescara, la gara ha lasciato il segno in infermeria: Vincent De Maria ha rimediato una botta all’alluce ed è in forse per il match contro il Rimini, mentre Federico Russo è sempre alla prese con un risentimento muscolare e le sue cui condizioni verranno valutate all’ultimo, come fa sapere la Lucchese attraverso i suoi canali ufficiali.