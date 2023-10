L'ex Martinelli: "Non era facile vincere qui, Lucca campo sempre difficile"

Altre notizie brevi

domenica, 29 ottobre 2023, 23:10

Per Marcos Espeche non è mai facile giocare contro la Lucchese, in sala stampa si presenta con i due suoi splendidi bambini: "Abbiamo rischiato? Quando si gioca ci dobbiamo prendere dei rischi, ho comunque credo reagito sapendo che gli errori fanno parte del gioco.

domenica, 29 ottobre 2023, 22:51

Massimiliano Canzi, allenatore del Pontedera, non può che gioire per i tre punti e una bella gara del suo Pontedera: "E' una vittoria che fa bene al morale, ma non cosa dobbiamo fare per avere un rigore, mi pareva netto a inizio gara quello a nostro favore.

domenica, 29 ottobre 2023, 22:41

In attesa dei posticipi di domani sera, lunedì, si sono concluse tutte le gare in programma oggi per l'undicesima giornata di andata. Ecco i risultati:

domenica, 29 ottobre 2023, 16:03

Davvero un fine settimana da dimenticare in casa del settore giovanile rossonero, almeno per le squadre professionistiche. Gli Under 17 Nazionali perdono 4-0 sul proprio terreno contro il Pontedera e scivolano a metà classifica dopo un inizio promettente.