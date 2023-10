Lucchese, concluso accordo con Acqua Azzurrina

Altre notizie brevi

giovedì, 5 ottobre 2023, 20:27

Al secondo turno di Coppa Italia (data ancora da definire ma tra il 7 e il 9 novembre prossimi), la Lucchese incontrerà la Spal che oggi ha battuto nel primo turno della competizione il Sestri Levante per 2-0. La gara, per il sorteggio definito a inizio competizione, sarà disputata a Ferrara.

mercoledì, 4 ottobre 2023, 22:39

La Torres, prossima avversaria dei rossoneri in campionato, non si ferma nemmeno in Coppa Italia e batte nel derby l'Olbia per 1-0 qualificandosi per il turno successivo.

mercoledì, 4 ottobre 2023, 08:23

Il rossonero Giuseppe Guadagni è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Rebus irrisolto per la difesa del Pineto, incapace di prendergli le misure. Propizia il raddoppio, poi cala il tris".

martedì, 3 ottobre 2023, 17:33

Leonardo Colucci è il nuovo tecnico della Spal dopo l'esonero di mister Di Carlo: ha firmato un contratto con gli estensi sino a giugno prossimo. L'esordio sarà in Coppa Italia giovedì contro il Sestri Levante, proprio da questa gara uscirà la prossima avversaria dei rossoneri in coppa.