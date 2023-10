Lucchese, la Croce Verde dona un defibrillatore per il Porta Elisa

venerdì, 20 ottobre 2023, 20:14

Prima dell’inizio del match contro il Pescara la Croce Verde di Lucca donerà allo stadio Porta Elisa un DAE (defibrillatore automatico esterno) in memoria di Amedeo “Meo” Puccetti, grande appassionato di calcio ed anche dei colori rossoneri. La famiglia Puccetti subito dopo la scomparsa di Amedeo aveva deciso di donare questo dispositivo alla Croce Verde, che ha individuato lo stadio come luogo dove poterlo installare.

“Voglio ringraziare – ha commentato l’amministratore delegato Ray Lo Faso – prima di tutto la famiglia Puccetti per questo importante gesto d’amore e la Croce Verde per aver individuato il nostro stadio, come luogo dove poter installare il DAE. Tutti noi sappiamo quanto possa essere importante questo strumento di primissimo soccorso, che può salvare la vita delle persone. Come società quotidianamente cerchiamo sempre di porre massima attenzione alla sicurezza dei nostri atleti, ma anche di tutti gli spettatori che fruiscono dello spettacolo del Porta Elisa”.