Mister Zeman: "L'obiettivo è far crescere i ragazzi"

domenica, 22 ottobre 2023, 21:01

Il tecnico boemo Zeman è soddisfatto della prestazione dei suoi e della vittoria: "Due squadre che hanno cominciato bene con occasioni da entrambi le parti, a parte espulsione in quel momento stavamo crescendo. Sono arrivati i gol degli attaccanti? Se ne sono mangiati almeno dieci... Sono contento della mia squadra ma dobbiamo trovare maggiore equilibrio. L'obiettivo? Far crescere questi ragazzi, per arrivare ad altri livelli devono migliorare. La Lucchese? Buona squadra".