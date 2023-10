Museo rossonero, mercoledì apertura dalle 19 alle 20

Altre notizie brevi

martedì, 31 ottobre 2023, 14:05

Olbia-Lucchese, in programma domenica prossima sarà diretta da Mauro Gangi della sezione AIA di Enna. Gangi sarà coadiuvato da Markiyan Voytyuk di Ancona e da Diego Spatrisano di Cesena. Quarto uomo, Luigi Pica di Roma 1.

lunedì, 30 ottobre 2023, 22:43

Si sono concluse le gare valide per l'undicesima di andata nel posticipo del lunedì. Ecco i risultati:

domenica, 29 ottobre 2023, 23:10

Per Marcos Espeche non è mai facile giocare contro la Lucchese, in sala stampa si presenta con i due suoi splendidi bambini: "Abbiamo rischiato? Quando si gioca ci dobbiamo prendere dei rischi, ho comunque credo reagito sapendo che gli errori fanno parte del gioco.

domenica, 29 ottobre 2023, 23:05

Riccardo Martinelli, ex rossonero nell'anno della salvezza sul campo di Bisceglie, era alla prima da titolare: "Ho avuto dei problemi fisici ma ora sono alla spalle, anche se sono uscito perché ho avvertito la fatica. Non era facile vincere qui, Lucca è sempre un campo difficile, oltretutto avevamo perso Nicastro...