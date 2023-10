Settore giovanile rossonero, fine settimana da dimenticare

domenica, 22 ottobre 2023, 16:53

Fine settimana da dimenticare per le formazioni giovanili professionistiche rossonere che perdono in blocco e nettamente gli incontri in programma. A cominciare dagli Under 17 Nazionali che tornano battuti per 2-0 dal confronto con la Pro Patria a Busto Arsizio. Va male anche agli Under 16 Nazionali che capitolano in casa per 2-0 contro il Mantova e perdono la vetta della classifica. Ancora un disastro invece per gli Under 15 Nazionali che perdono per 3-0 a Busto Arsizio e rimangono desolatamente ultimi in classifica, ancora a zero punti.