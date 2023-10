Settore giovanile, una vittoria e una sconfitta

domenica, 8 ottobre 2023, 17:03

Giornata dolce-amara per i giovani professionisti rossoneri. Opposti alla Carrarese fuori casa, gli Under 17 Nazionali hanno battuto fuori casa 4-2 i marmiferi, mentre gli Under 15 Nazionali sono incappati in una nuova sconfitta, stavolta per 2-1 sempre contro la Carrarese.