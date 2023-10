Settore giovanile, fine settimana disastroso

domenica, 29 ottobre 2023, 16:03

Davvero un fine settimana da dimenticare in casa del settore giovanile rossonero, almeno per le squadre professionistiche. Gli Under 17 Nazionali perdono 4-0 sul proprio terreno contro il Pontedera e scivolano a metà classifica dopo un inizio promettente. Sconfitta anche per gli Under 16 che perdono in casa 2-0 contro il Mantova, restando comunque terzi in classifica. Ennesima debacle infine per gli Under 15 Nazionali che vengono travolti per 4-0 in casa del Pontedera e restano desolatamente ultimi in classifica a zero punti.