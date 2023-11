Coppa Italia: sarà l'Avellino l'avversaria della Lucchese ai quarti

Altre notizie brevi

martedì, 28 novembre 2023, 18:01

Il giudice sportivo ha comminato 2000 euro di multa alla Lucchese "per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Ovest, al 17° minuto della gara, per circa tre secondi, proferito ululati, comportanti offesa,denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei...

martedì, 28 novembre 2023, 17:42

Arezzo-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Gabriel Restapldo della sezione AIA di Ivrea. Restaldo sarà coadiuvato da Andrea Barchini di Terni e da Emanuele Bracaccini di Macerata. Quarto uomo, Giuseppe Morello di Tivoli.

lunedì, 27 novembre 2023, 22:39

Nel posticipo del lunedì, valido per la quindicesima di andata, Recanatese e Pineto hanno concluso il match sull'1-1.

lunedì, 27 novembre 2023, 17:13

La Lucchese 1905 informa che in occasione della gara di Coppa Italia Serie C tra Lucchese e Juventus Next Gen, in programma domani, martedì 28 novembre, al Porta Elisa, l’accesso alla Curva Ovest i tifosi sarà da via dello Stadio.