Coppa Italia, Spal-Lucchese dirige Bozzeto di Bergamo

Altre notizie brevi

martedì, 7 novembre 2023, 16:43

Lucchese-Entella, in programma lunedì prossimo, sarà diretta da Edoardo Gianquinto della sezione AIA di Parma. Gianquinto sarà coadiuvato da Ilario Montanelli di Lecco e da Luca Capriolo di Bari. Quarto uomo, Thomas Bonci di Pesaro.

martedì, 7 novembre 2023, 16:40

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Andrea Corbari dell'Entella che dunque dovrà saltare la trasferta di Lucca. Da segnalare che Simone Corazza del Cesena è stato squalificato per tre turni per condotta violenta e dunque non sarà disponibile nella gara contro la Lucchese.

lunedì, 6 novembre 2023, 22:44

Si sono conclusi i tre posticipi validi per la dodicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati finali:

lunedì, 6 novembre 2023, 15:28

Terzo stage di inizio stagione per la Rappresentativa di Lega Pro del commissario tecnico Daniele Arrigoni. Al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dal 7 al 9 novembre, protagonisti saranno i 108 giovani delle categorie Under 17 Under 16 e Under 15 del centro Italia.