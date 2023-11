Domani l’inaugurazione della targa a Danilo Michelini all’ingresso della gradinata del Porta Elisa

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 novembre 2023, 16:50

Il direttore sportivo rossonero Alessandro Frara è stato premiato al Gran Galà del Calcio come “Miglior Responsabile del Settore Giovanile” per la stagione 2022-23 per il suo gran lavoro svolto al Frosinone. A lui, le congratulazioni di tutto il mondo rossonero a cui si uniscono quelle della nostra redazione.

martedì, 21 novembre 2023, 18:58

In merito alla gara con la Lucchese, il giudice sportivo ha comminato 500 euro di multa al Cesena per per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa...

martedì, 21 novembre 2023, 16:19

Lucchese-Vis Pesaro, in programma sabato prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Gianluca Catanzaro della sezione AIA di Catanzaro. Catanzaro sarà coadiuvato da Manuel Marchese di Pavia e da Francesco Macchi di Gallarate. Quarto uomo, Leonardo Di Mario di Ciampino. Il fischietto calabrese è alla sua prima direzione di gara...

lunedì, 20 novembre 2023, 20:27

Nel posticipo del lunedì valido per la quattordicesima di andata, la Torres ha battuto fuori casa e in rimonta la Vis Pesaro con il punteggio di 2-1. I marchigiani saranno gli avversari della Lucchese nella gara di sabato prossimo.