Giudice sportivo, 500 euro di multa per la mini invasione al Cesena

martedì, 21 novembre 2023, 18:58

In merito alla gara con la Lucchese, il giudice sportivo ha comminato 500 euro di multa al Cesena per per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 200 e in prevalenza bambini) entrati nel recinto di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.)". Squalificati per un turno Alessandro Mattioli e Manuel DI Paola della Vis Pesaro che dunque salteranno la gara di sabato contro i rossoneri.