Giudice sportivo, la nuova punizione: 2000 euro di multa alla Lucchese

martedì, 28 novembre 2023, 18:01

Il giudice sportivo ha comminato 2000 euro di multa alla Lucchese "per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Ovest, al 17° minuto della gara, per circa tre secondi, proferito ululati, comportanti offesa,denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un Calciatore della Società avversaria che si accingeva a tirare un calcio di rigore. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorrono i requisiti della dimensionenecessari per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28 comma 4, C.G.S". Nell'Arezzo prossima avversaria dei rossoneri, fermato per un turno l'ex Shaka Mawuli.