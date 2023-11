Giudice sportivo, squalificato per un turno Corbari dell'Entella

martedì, 7 novembre 2023, 16:40

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Andrea Corbari dell'Entella che dunque dovrà saltare la trasferta di Lucca. Da segnalare che Simone Corazza del Cesena è stato squalificato per tre turni per condotta violenta e dunque non sarà disponibile nella gara contro la Lucchese.