Il diesse rossonero Frara premiato al Gran Galà del Calcio

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 novembre 2023, 14:16

Sarà inaugurata domani (giovedì 23 novembre) alle ore 14, all’ingresso della gradinata dello stadio Porta Elisa, la targa in memoria ed onore di Danilo Michelini, calciatore lucchese che in maglia rossonera ha scritto importanti pagine di storia sportiva.

martedì, 21 novembre 2023, 18:58

In merito alla gara con la Lucchese, il giudice sportivo ha comminato 500 euro di multa al Cesena per per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa...

martedì, 21 novembre 2023, 16:19

Lucchese-Vis Pesaro, in programma sabato prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Gianluca Catanzaro della sezione AIA di Catanzaro. Catanzaro sarà coadiuvato da Manuel Marchese di Pavia e da Francesco Macchi di Gallarate. Quarto uomo, Leonardo Di Mario di Ciampino. Il fischietto calabrese è alla sua prima direzione di gara...

lunedì, 20 novembre 2023, 20:27

Nel posticipo del lunedì valido per la quattordicesima di andata, la Torres ha battuto fuori casa e in rimonta la Vis Pesaro con il punteggio di 2-1. I marchigiani saranno gli avversari della Lucchese nella gara di sabato prossimo.