Il Futsal Lucchese resta in testa alla classifica

sabato, 25 novembre 2023, 13:59

Nell'undicesima giornata del campionato di Serie C2 F.I.G.C. di Calcio a 5, il Futsal Lucchese ha conquistato una vittoria importante in trasferta ai danni del Margine Coperta, confermando il primato in classifica. I ragazzi di Biondi Bucci si preparano al doppio confronto contro il Massarosa Calcio a 5. Lunedì 27 novembre alle ore 21:45 alla Palestra I.T.I.S. di Lucca la sfida da dentro o fuori di Coppa Toscana mentre venerdì 1 dicembre, sempre in casa dei rossoneri, andrà in scena la sfida di campionato.