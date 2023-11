Lo Faso al Be Travel Onlife 2023 per il Gruppo Bulgarella

venerdì, 24 novembre 2023, 11:43

Nella giornata di ieri, giovedì 24 novembre, l’amministratore delegato rossonero, Ray Lo Faso, è stato invitato presso la Stazione Leopolda di Firenze come relatore ufficiale al Be Travel Onlife 2023 di Firenze, uno dei più prestigiosi eventi nel settore dell'ospitalità e del turismo. La crescita di questo evento negli ultimi 15 anni è stata esponenziale, fino a diventare un punto di riferimento in Italia e nel mondo su Turismo Digitale, Innovazione e Formazione. Lo Faso ha partecipato al BTO in veste di Direttore Generale del Gruppo Bulgarella, che vanta strutture ricettive con asset “unici” nel loro genere, per storia e ubicazione.

“Siamo onorati di aver ricevuto l’invito al BTO 2023, vuol dire che stiamo lavorando bene come Gruppo - ha commentato l’A.D Rossonero. - Il tema dell’accoglienza per noi è fondamentale e gli abbiamo attribuito un importante valore anche nel progetto che stiamo portando avanti con la Lucchese. Non a caso i primi investimenti sono stati fatti sulle strutture. Abbiamo voluto ricreare uno stadio accogliente, in modo che i tifosi possano esserne orgogliosi ma che sia anche da stimolo per la squadra e crei maggiore appeal verso i nostri partner commerciali. I lavori non sono ancora ultimati, ma stiamo lavorando per rendere ogni struttura rossonera all’avanguardia. Sono consapevole che ci vorranno tempo e risorse ma questa per noi è una priorità, perché se vogliamo portare avanti un progetto vincente le strutture e l’accoglienza di tifosi, giocatori e sponsor sono alla base di tutto”.