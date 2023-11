Lucchese-Entella, dirige Gianquinto di Parma

Altre notizie brevi

martedì, 7 novembre 2023, 16:40

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Andrea Corbari dell'Entella che dunque dovrà saltare la trasferta di Lucca. Da segnalare che Simone Corazza del Cesena è stato squalificato per tre turni per condotta violenta e dunque non sarà disponibile nella gara contro la Lucchese.

martedì, 7 novembre 2023, 15:22

Spal-Lucchese, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia in programma giovedì prossimo, sarà diretta da Giorgio Bozzetto della sezione AIA di Bergamo. Bozzetto sarà coadiuvato da Cosimo Schirinzi di Casarano e da Marco Munitello di Gradisca d'Isonzo. Quarto uomo, Federico Muccignato di Pordenone.

lunedì, 6 novembre 2023, 22:44

Si sono conclusi i tre posticipi validi per la dodicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati finali:

lunedì, 6 novembre 2023, 15:28

Terzo stage di inizio stagione per la Rappresentativa di Lega Pro del commissario tecnico Daniele Arrigoni. Al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dal 7 al 9 novembre, protagonisti saranno i 108 giovani delle categorie Under 17 Under 16 e Under 15 del centro Italia.