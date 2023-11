Mister Banchieri: "Era una partita chiave"

sabato, 25 novembre 2023, 18:24

Il tecnico della Vis Pesaro Simone Banchieri non può che fare i complimenti ai suoi giocatori, è la prima vittoria esterna della stagione: "Abbiamo fatto una buona gara, i ragazzi hanno fatto tutto quello che avevamo preparato, abbiamo avuto tante occasioni a parte i gol. Era importante vincere anche per i nostri tifosi: era una partita chiave. La Lucchese? E' ben allenata, ha una chiara idea di gioco e giocatori bravi, ma a noi serviva vincere e ci abbiamo provato in tutti i modi. Dopo il gol loro era normale attaccassero, ma il nostro portiere è stato bravo ma con un Mamona abbiamo avuto due-tre occasioni per chiudere la gara. Siamo contenti, non cambiano gli obiettivi: dobbiamo pensare a salvarci, ora abbiamo il derby con il Rimini che è importantissimo".