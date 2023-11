Posticipi del lunedì, la Spal perde a Rimini

Altre notizie brevi

lunedì, 6 novembre 2023, 15:28

Terzo stage di inizio stagione per la Rappresentativa di Lega Pro del commissario tecnico Daniele Arrigoni. Al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dal 7 al 9 novembre, protagonisti saranno i 108 giovani delle categorie Under 17 Under 16 e Under 15 del centro Italia.

domenica, 5 novembre 2023, 22:46

In attesa dei posticipi del lunedì, si sono concluse tutte le gare di oggi valide per la dodicesima di andata del girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 5 novembre 2023, 17:01

Secca sconfitta per 3-1 per gli Under 17 rossoneri che perdono 3-1 a Sestri Levante e scivolano nella parte bassa della classifica. E mentre gli Under 16 hanno rinviato la partita casalinga contro l'Albinoleffe per la concomitanza con i Comics, gli Under 15 continuano a perdere senza tregua: 3-1 a...

sabato, 4 novembre 2023, 08:36

Lucca United informa che il Museo Rossonero del Porta Elisa sarà aperto dalle ore 9 alle 12 di stamani, sabato 4 novembre.