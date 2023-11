Prima di ritorno, ecco quando si giocherà Perugia-Lucchese

Altre notizie brevi

venerdì, 24 novembre 2023, 11:43

Nella giornata di ieri, giovedì 24 novembre, l’amministratore delegato rossonero, Ray Lo Faso, è stato invitato presso la Stazione Leopolda di Firenze come relatore ufficiale al Be Travel Onlife 2023 di Firenze, uno dei più prestigiosi eventi nel settore dell'ospitalità e del turismo.

giovedì, 23 novembre 2023, 10:34

Quindicesima di andata che nel girone dei rossoneri sarà spalmata in tre giorni. Ecco il quadro completo degli incontri:

mercoledì, 22 novembre 2023, 16:50

Il direttore sportivo rossonero Alessandro Frara è stato premiato al Gran Galà del Calcio come “Miglior Responsabile del Settore Giovanile” per la stagione 2022-23 per il suo gran lavoro svolto al Frosinone. A lui, le congratulazioni di tutto il mondo rossonero a cui si uniscono quelle della nostra redazione.

mercoledì, 22 novembre 2023, 14:16

Sarà inaugurata domani (giovedì 23 novembre) alle ore 14, all’ingresso della gradinata dello stadio Porta Elisa, la targa in memoria ed onore di Danilo Michelini, calciatore lucchese che in maglia rossonera ha scritto importanti pagine di storia sportiva.