Quattordicesima di andata, posticipo: la Torres sbanca Pesaro

Altre notizie brevi

domenica, 19 novembre 2023, 21:57

Fine settimana a due facce per le squadre professionistiche rossonere: gli Under 17 Nazionali tornano da Sassari a bottino pieno avendo battuto la Torres per 1-0: vincono anche gli Under 16, sul proprio terreno e sempre per 1-0, contro la Pro Sesto, un successo che vale il terzo posto.

domenica, 19 novembre 2023, 17:59

Si sono concluse le gare valide per la quattordicesima di andata disputate quest'oggi. Ecco i risultati:

sabato, 18 novembre 2023, 22:14

Si sono conclusi i due anticipi validi per la quattordicesima di andata. Ecco i risultati:

venerdì, 17 novembre 2023, 11:17

Quattordicesima di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà addirittura tra sabato e martedì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare in programma con Entella-Juventus B che sarà disputata il 19 dicembre: