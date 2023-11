Rappresentativa di Lega Pro: quattro i giovani rossoneri convocati

lunedì, 6 novembre 2023, 15:28

Terzo stage di inizio stagione per la Rappresentativa di Lega Pro del commissario tecnico Daniele Arrigoni. Al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dal 7 al 9 novembre, protagonisti saranno i 108 giovani delle categorie Under 17 Under 16 e Under 15 del centro Italia. Il raduno della Serie C prevede partitelle in famiglia alle ore 11,30 dei rispettivi giorni. Tra i convocati ci sono anche dei rossoneri: negli Under Leon Mario Cimminiello e Manuel Moschella; tra gli Under 16 Edoardo Filippi Roseni; mentre tra gli Under 15 c'è Gabriel Viola.