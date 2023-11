Settore giovanile, gli Under 15 Nazionali travolti in casa per 6-0

domenica, 26 novembre 2023, 14:36

In casa del settore giovanile rossonero si registra l'ennesima domenica con poche soddisfazioni. Gli Under 17 Nazionali sono stati sconfitti in casa per 3-2 dalla Pro Sesto e ora sono scivolati nelle posizioni medio-basse di classifica. Va meglio agli Under 16 Nazionali, che fanno 0-0 sul campo della Pro Vercelli e restano al quarto posto. Imbarazzante, ancora una volta, la prova degli Under 15 Nazionali che perdono in casa per 6-0 contro la Pro Sesto, l'ultimo posto in totale solitudine è la dura realtà.