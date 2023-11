Settore giovanile, due vittorie una sconfitta

domenica, 19 novembre 2023, 21:57

Fine settimana a due facce per le squadre professionistiche rossonere: gli Under 17 Nazionali tornano da Sassari a bottino pieno avendo battuto la Torres per 1-0: vincono anche gli Under 16, sul proprio terreno e sempre per 1-0, contro la Pro Sesto, un successo che vale il terzo posto. Disastroso ancora una volta il cammino degli Under 15 che perdono per 5-1 contro la Torres in Sardegna e restano desolatamente in fondo alla classifica.