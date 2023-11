Settore giovanile, ancora sconfitte per le formazioni professionistiche

domenica, 5 novembre 2023, 17:01

Secca sconfitta per 3-1 per gli Under 17 rossoneri che perdono 3-1 a Sestri Levante e scivolano nella parte bassa della classifica. E mentre gli Under 16 hanno rinviato la partita casalinga contro l'Albinoleffe per la concomitanza con i Comics, gli Under 15 continuano a perdere senza tregua: 3-1 a Sestri Levante e ultimo posto a zero punti confermato.