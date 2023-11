Tredicesima di andata, i risultati della domenica: torna a vincere la Torres

Altre notizie brevi

domenica, 12 novembre 2023, 17:29

Secca sconfitta per gli Under 17 Nazionali che vengono battuti sul proprio terreno dalla Pergolettese per 3-1: ora i rossoneri sono a due punti dall'ultimo posto. Pari per 1-1 per gli Under 16 Nazionali a Pontedera che vale il quarto posto.

sabato, 11 novembre 2023, 17:40

La gara di recupero tra Lucchese e Juventus B valida per l'ottava di andata, sarà disputata al Porta Elisa mercoledì 6 dicembre con fischio di inizio fissato per le 16,15: lo ha disposto la Lega Pro

sabato, 11 novembre 2023, 17:36

Nel quadro delle iniziative che la Lucchese ha avviato con le scuole della città, alla gara di lunedì sera contro l'Entella, saranno gli studenti dell'Itc Carrara a essere ospitati al Porta Elisa per assistere al match.

sabato, 11 novembre 2023, 12:18

Nella gara alla palestra I.T.I.S. i rossoneri della Futsal superano 7 a 1 la seconda in classifica e si confermano in testa alla classifica. A segno l'attuale Capocannoniere del campionato Leonardo Guadagnucci, Quadrelli, Serroukh e Basile.