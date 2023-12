A MammaLucca40 si parla di Lucchese

mercoledì, 27 dicembre 2023, 08:17

Le prossime due "incursioni" di MammaLucca40, la mostra di vignette di Alessandro Sesti allestita a palazzo Ducale, hanno come argomento lo sport e come protagonisti noti giornalisti e attenti osservatori della realtà lucchese. Il primo appuntamento è per oggi, mercoledì 27 dicembre, alle 17:30 nei locali dell'Antica Armeria per parlare di calcio e della Lucchese. A commentare i fatti vecchi e nuovi della "Pantera" saranno Alessia Lombardi, giornalista della Nazione, ex addetta stampa della Lucchese, Luciano Nottoli, ex giornalista della Nazione, Bruno Russo, ex giocatore e ora dirigente della Lucchese, e Duccio Casini, ex giornalista del Tirreno nonché corrispondente della Gazzetta dello Sport.