Coppa Italia, ecco le quattro semifinaliste

Altre notizie brevi

mercoledì, 13 dicembre 2023, 09:54

Il rossonero Ettore Quirini è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "L’unica nota lieta di un pomeriggio complessivamente deludente. Prestazione priva di sbavature in copertura, elimina le disattenzioni".

martedì, 12 dicembre 2023, 17:33

Il giudice sportivo ha squalificato per due turni Simone Della Latta della Carrarese e per una Julian Illanes Minucci e Giuseppe Panico che dunque dovranno saltara il derby con i rossoneri.

martedì, 12 dicembre 2023, 16:11

Carrarese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Valerio Pezzopane della sezione AIA de L'Aquila. Pezzopane sarà coadiuvato da Maurizio Barbiero di Campobasso e da Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia. Quarto uomo, Alessio Marra, di Mantova. Pezzopane vanta un precedente con i rossoneri nella stagione 2022-2023: finì 0-0 a Montevarchi.

martedì, 12 dicembre 2023, 13:49

Francesco Fedato sarà ancora fuori dall'elenco dei convocati per la trasferta di Avellino per il trauma non guarito alla caviglia destra. Gli altri verranno tutti convocati e gli acciaccati verranno valutati domani mattina durante il risveglio muscolare.