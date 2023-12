Coppa Italia, Fedato ancora ai box

martedì, 12 dicembre 2023, 13:49

Francesco Fedato sarà ancora fuori dall'elenco dei convocati per la trasferta di Avellino per il trauma non guarito alla caviglia destra. Gli altri verranno tutti convocati e gli acciaccati verranno valutati domani mattina durante il risveglio muscolare.