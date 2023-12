Futsal Lucchese, una giornata straordinaria con i ragazzi dell'associazione Progetto Scipione

giovedì, 21 dicembre 2023, 13:34

iornata Straordinaria per la società Futsal Lucchese, che, rappresentata da Andrea Puccetti e Damiano Morotti, ha avuto l'onore di conoscere i ragazzi dell'Associazione Progetto Scipione per far conoscere la magia del Futsal. Una connessione importante, testimoniata dall'entusiasmo presente in campo.L'obiettivo dell'Associazione Progetto Scipione è costruire un progetto di vita sostenibile a medio lungo termine per giovani adulti nello spettro autistico che hanno finito o stanno per finire il percorso di inclusione scolastica. L'Associazione si propone di costruire per i ragazzi un futuro che unisca qualità della vita, miglioramento nelle autonomie e un'inclusione viva e reale nella società. Il cerchio benessere – autonomie – inclusione costituisce al tempo stesso la base di lavoro quotidiana e il fine ultimo del progetto. L'obbiettivo del Progetto FUTS4ALL di Futsal Lucchese è quello di coinvolgere attivamente le associazioni del territorio per trasmettere la passione per il Futsal e per lo Sport rendendolo accessibile a tutti e creando un impatto positivo nella comunità.