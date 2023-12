Girone di andata, nessun rossonero nella Top11 di Tuttoc.com

martedì, 26 dicembre 2023, 14:08

Girone di andata amaro per i rossoneri, nessuno dei quali figura nella Top11 del girone B per la prima parte di campionato stilata da www.tuttoc.com. Un po' di Lucchese solo nel girone C, dove sono stati inseriti gli ex Marco Bellich tra i difensori e l'ex tecnico rossonero Guido Pagliuca.