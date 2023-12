Giudice sportivo, tripla qualifica in casa della Carrarese

Altre notizie brevi

martedì, 12 dicembre 2023, 16:11

Carrarese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Valerio Pezzopane della sezione AIA de L'Aquila. Pezzopane sarà coadiuvato da Maurizio Barbiero di Campobasso e da Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia. Quarto uomo, Alessio Marra, di Mantova. Pezzopane vanta un precedente con i rossoneri nella stagione 2022-2023: finì 0-0 a Montevarchi.

martedì, 12 dicembre 2023, 13:49

Francesco Fedato sarà ancora fuori dall'elenco dei convocati per la trasferta di Avellino per il trauma non guarito alla caviglia destra. Gli altri verranno tutti convocati e gli acciaccati verranno valutati domani mattina durante il risveglio muscolare.

lunedì, 11 dicembre 2023, 09:28

Il quarto di finale di Coppa Italia tra Avellino e Lucchese in programma mercoledì prossimo sarà diretto da Roberto Lovison della sezione AIA di Padova. Lovison sarà coadiuvato da Matteo Nigri di Trieste e da Gilberto Laghezza di Mestre. Quarto uomo, Domenico Leone di Barletta.

domenica, 10 dicembre 2023, 20:04

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la diciassettesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: