Giudice sportivo, tre giocatori dell'Ancona e due del Perugia salteranno la gara con la Lucchese

martedì, 19 dicembre 2023, 17:07

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno comminando anche 500 euro di multa a Patrizio Ianni, preparatore atletico rossonero per "avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)". Tre giocatori dell'Ancona Stefano Cella, Emanuele Gatto e Alessandro Martina sono stati squalifcati per un turno e salteranno la gara di venerdì contro la Lucchese; mentre due giocatori del Perugia, Francesco Lisi e Alessandro Seghetti, sono stati squalificati rispettivamente per tre e due turni e dunque salteranno la gara contro i rossoneri del 7 gennaio prossimo. Da segnalare infine che Giorgio Tumbarello, con il cartellino giallo rimediato a Carrara, è entrato in diffida.