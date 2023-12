Lucchese-Ancona, arbitra Iannello di Messina

Altre notizie brevi

martedì, 19 dicembre 2023, 22:26

Nel recupero valido per la quattordicesima di andata la Juventus B si è imposta per 1-0 a Chiavari contro l'Entella.

martedì, 19 dicembre 2023, 17:07

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno comminando anche 500 euro di multa a Patrizio Ianni, preparatore atletico rossonero per "avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

lunedì, 18 dicembre 2023, 22:27

Nel posticipo valido per la diciottesima di andata, l'Arezzo ha battuto per 2-0 il Perugia, con gli umbri che hanno finito la gara in nove a causa di due espulsioni.

lunedì, 18 dicembre 2023, 15:18

Sono quattro i rossoneri che hanno raccolto voti tra i tifosi e i giornalisti per l'assegnazione del Pallone d'oro della Serie C, ma nessuno di loro ha raggiunto la fase finale che vedrà solo dieci calciatori in lizza.